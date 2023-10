Builder Simulator est sorti sur PS4 et Xbox One

Publié le Mardi 10 octobre 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Elles vivent encore, ces consoles ?

Builder Simulator est l'un de ces jeux qui vous met dans la peau d'un entrepreneur, au cas où votre métier actuel serait vraiment trop chiant et que vous vouliez en faire un autre... virtuellement tout du moins.Ici, vous allez construire une maison. Mais vous allez le faire du début à la fin. En passant par toutes les phases.Dessin des plans, achat des matériaux, fondations, construction, isolation... mais aussi décoration...Le jeu idéal pour, après, faire chier les vrais architectes en leur sortant "oui, ben moi, sur le jeu, j'y arrivais...".Et donc, ça vient de sortir sur PS4 et Xbox One, si ça vous tente. Sachant que c'est aussi déjà dispo sur PC.