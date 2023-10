My Time at Sandrock s'offre un nouveau trailer de gameplay

Publié le Mardi 10 octobre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Sand, rock and roll

My Time at Sandrock s'offre un nouvelle bande-annonce de gameplay. Le jeu est développé par Pathea Games et édité par Focus Entertainment.Il s'agit d'un jeu de gestion dans lequel vous allez devoir développer votre ville. Nommé "nouveau constructeur", vous allez devoir vous occuper de l'agriculture, la production, mais aussi la défense, en construisant les bâtiments nécessaires. Il faudra aussi faire avec les demandes et envies de vos citoyens.L'exploration des environs sera aussi de la partie.Actuellement en accès anticipé, le jeu sortira sur PC le 2 novembre prochain en version finale.