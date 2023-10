Les erreurs courantes à éviter lorsque vous jouez à la roulette live

Publié le Mardi 10 octobre 2023 à 09:29:59 par Extérieur

Faites vos jeux, Rien ne va plus. Vous avez certainement entendu ces phrases prononcées par un croupier lors d’une partie de roulette live. Ne serait-ce que dans le film Les Diamants sont Eternels où James Bond utilise la célèbre technique de casino qui porte son nom.

Jouer à la roulette en direct est une expérience immersive à nulle autre pareille qui non seulement divertit, mais également vous permet de gagner de l’argent. Cet article vous énumère 10 erreurs à éviter si vous voulez profiter pleinement du frisson et de l’adrénaline de la roulette.

1 - Ne pas connaître les règles



La roulette fait sans doute partie des jeux de casino les plus populaires. Mais se lancer dans une partie sans connaitre les règles est une bévue. Jouer en ignorant ce que vous faites et combien votre pari peut potentiellement vous rapporter n’a aucun intérêt.

Vous allez vous lasser et abandonner rapidement alors que ce jeu mérite que l’on y passe du temps. Eh oui, la roulette aussi possède des subtilités tant dans la complexité des paris que dans les règles différentes d’une variante à l’autre.

2 - Négliger les variantes de roulette



S’il n’existait qu’une roulette, les paris seraient plus simples. Mais ce n’est pas le cas. La plus courante est la roulette européenne. La raison est simple, elle ne dispose que d’une seule case pour le zéro, ce qui augmente les chances d’être gagnant et réduit l’avantage maison.

Parmi les jeux de roulette live, vous trouverez la roulette française qui ne dispose que d’un seul zéro, mais pour ce numéro particulier, la règle change avec notamment La Partage ou La Prison. Ces deux principes permettent de récupérer une partie ou la totalité de votre mise si le zéro est le numéro gagnant du tour. S’agissant de la roulette américaine et de la mexicaine, vous pouvez y jouer, mais il faut savoir qu’en multipliant les cases du zéro, le casino prend l’avantage.

· Roulette européenne : 1 case zéro

· Roulette américaine : 1 case zéro, 1 case double zéro

· Roulette mexicaine : 1 case zéro, 1 case double zéro, 1 case triple zéro

3 - Ignorer les différents paris



Tous les paris ne disposent pas des mêmes chances de gagner ni des mêmes paiements. Apprendre les cotes vous permet de mieux cerner le jeu et de déterminer une stratégie sur le long terme. La liste ci-après vous donne les différents types de paris pour une roulette européenne :

Numéro plein Parier sur un seul numéro À cheval Parier sur deux numéros adjacents Transversale pleine Parier sur trois numéros d'une même ligne Carré Parier sur quatre numéros formant un carré Sixain Parier sur six numéros de deux lignes Douzaine Parier sur 12 numéros (1re, 2e ou 3e) Colonne Parier sur une des trois colonnes Rouge ou Noir Parier sur la couleur du numéro Pair ou Impair Parier sur le type de numéro (pair/impair) Manque ou Passe Parier sur 1-18 (Manque) ou 19-36 (Passe)



C’est le paiement sur un numéro plein qui paye le mieux avec 35 contre 1, la probabilité de gagner étant la plus faible. Les paris sur une couleur, Pair ou Impair ou encore Manque et Passe sont ceux qui payent le moins avec 1 contre 1. Ce sont les plus faciles à obtenir.

4 - Ne pas développer de stratégie



Bien que la roulette soit en grande partie un jeu de chance, déterminer une stratégie peut aider à gérer votre bankroll et à maximiser vos chances de gagner. En appliquant une martingale, vous mettez non seulement plus d’enjeu dans une partie, mais vous pouvez également gagner plus d’argent.

Ces martingales étant basées sur des probabilités, elles ne sont pas un gage de victoire à chaque tour. Voici quelques exemples de martingales, il en existe plus d’une vingtaine dont certaines, inventées et éprouvées récemment :

· La martingale classique : consiste à doubler la mise après chaque perte

· La Paroli : consiste à augmenter votre mise après chaque victoire

· La d’Alembert : consiste à augmenter ou à diminuer votre mise d’une unité suivant le résultat



Ces systèmes sont loin d’être infaillibles, en revanche ils peuvent vous aider à jouer plus intelligemment et à limiter vos pertes.

5 - Penser que les résultats ne sont pas aléatoires



Nous venons de le voir au paragraphe précédent, vous pouvez jouer à la roulette en appliquant des martingales. Mais il faut savoir que ce jeu est avant tout un pur jeu de hasard. Personne n’influence la roulette, ni le croupier, ni le casino, ni le joueur.

Et chaque tour est bien indépendant du tour suivant. Si le rouge sort une dizaine de fois d’affilée, les chances que le noir sorte au prochain tour restent les mêmes. Les martingales et autres techniques n’existent que pour vous aider à jouer de façon plus professionnelle.

6 - Jouer sans budget



La gestion de votre bankroll est essentielle. Définissez un budget avant de commencer à jouer et tenez-vous-y. Cela vous aidera à éviter des pertes importantes et à prolonger votre temps de jeu.

Il est donc essentiel de fixer une limite de dépense et de s’y tenir, en ne jouant qu’avec l’argent que vous êtes prêt à perdre. Vous devez aussi savoir quand arrêter de jouer, que vous soyez en train de réaliser un gain ou une perte. Évitez de succomber à la tentation en continuant à miser.

7 - Vouloir rattraper des mains malheureuses



En langage de casino, cela s’appelle chasser les pertes. Et il n’y a rien de pire ! Si vous appliquez une martingale dès le début de votre partie, ce n’est pas la même chose que d’augmenter vos mises dans l’espoir de récupérer l'argent perdu.

Dans ce cas, et avant de faire n’importe quoi, il est préférable de prendre une pause ou de réduire vos mises plutôt que de les augmenter. Jouer à la roulette live implique de savoir perdre à un moment X pour mieux gagner à un moment Y.

8 - Se laisser emporter par les émotions



Plus facile à dire qu’à faire. Et pourtant, comme en toutes choses, il faut savoir garder la tête froide. Jouer sous le coup de l'émotion ou d’un stress peut vous amener à prendre des décisions irréfléchies et à perdre beaucoup d’argent.

9 - Négliger les bonus et promotions



De nombreux casinos en ligne offrent des bonus et des promotions pour la roulette live. Assurez-vous d'en profiter, car ils peuvent augmenter considérablement votre bankroll. Ce sont de véritables coup de boost, précieux et utiles.

10 - Jouer sur des sites non régulés



Assurez-vous de jouer sur des sites de casino réglementés et fiables possédant une licence de jeu comme la E-Gaming de Curaçao. De plus, ces casinos sérieux ont mis au point des systèmes cryptés pour mettre à l’abri vos données personnelles.

Que vous soyez novice ou vétéran de la roulette, éviter ces erreurs courantes peut grandement améliorer votre expérience de jeu et augmenter vos chances de succès. La clé est de jouer de manière responsable, informée et stratégique.