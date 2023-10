- SWORD ART ONLINE Last Recollection est disponible

Publié le Lundi 9 octobre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Pour l'arc, suivez les flèches

Nouvelle interprétation de l’histoire de Reki Kawahara, vu dans l'anime Sword Art Online, via l'arc Underworld War, Sword Art Online Last Recollection est désormais disponible sur PC, Xbox One, PS4, Xbox Series et PS5.Ce JRPG vous permet de découvrir les aventures de Kirito, plongé en pleine guerre de l'Underworld, alors que les portes du Territoire des Ténèbres s’ouvrent et que des monstruosités s'apprêtent à dévaster l'Empire. Dorothy, un mystérieux chevalier noir, va confier à Kirito et ses amis, à savoir sauver le monde.Le système de combat met l'accent sur la coopération entre personnages et permet aux joueurs de modifier leur tactique en plein combat, via des ordres donnés à chaque compagnon. Une démo est disponible, pour tester le jeu avant de l'acheter.