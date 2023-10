- Sunshine Manor, un jeu d'horreur en pixel art

Publié le Lundi 9 octobre 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Horreur mignonne

Sunshine Manor est un petit RPG horrifique old-school, sorti sur PC il y a deux ans et qui est désormais disponible également sur consoles, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Initialement sorti en anglais seulement, le jeu est maintenant proposé en français, japonais, allemand, russe et espagnol.Avec ses graphismes pixel-art et son scénario inspiré des films d'horreur des années 80,Sunshine Manor vous propose d'incarner Ada McReady, une jeune fille qui se fait enfermer dans le Sunsine Manoir, un manoir hanté où des démons psychopathes ont élu domicile. Il va falloir tenter de... s'enfuir, tout simplement.