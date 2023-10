Publié le Lundi 9 octobre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

En voiture pour Hinomoto

Disgaea 7: Vows of the Virtueless est sorti sur PS4, PS5 et Nintendo Switch. Dans ce JRPG disponible en version numérique ou physique, vous découvrirez l'histoire de Fuji, un samuraï paresseux et Pirilika, une adepte du Bushido, obligés de faire équipe contre un régime totalitaire et tyrannique.Un voyage sur fond de rédemption les attend, dans le Royaume démoniaque de Hinomoto, alors que l'époque des guerriers héroïques touche à sa fin.Le jeu est signé NIS America et une démo est disponible pour tester le jeu avant de l'acheter.