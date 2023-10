- Killers of the Flower Moon, le nouveau Scorcese au cinéma

Publié le Lundi 9 octobre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un nouveau chef d'oeuvre ?

Apple Studios et Paramount Pictures sortent mercredi prochain au cinéma le film Killers of the Flower Moon. Basé sur le roman éponyme de David Grann, Killers of the Flower Moon est le nouveau film de Martin Scorcese, avec deux de ses acteurs fétiches, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio.On retrouve également à l'affiche Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, John Lithgow, Brendan Fraser, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Tatanka Means, Michael Abbot Jr., Pat Healy, Scott Shepard, Jason Isbell, Sturgill Simpson.Entre western et film policier, Killers of the Flower Moon se déroule au début du siècle dernier. Aux Etats-Unis, leurs terres riches de pétrole ont apporté la fortune au peuple Osage. De quoi attirer les convoitises des blancs, bien décidés à profiter de cette aubaine.L'histoire est basée sur des faits réels.On vous livre un extrait et la bande-annonce.