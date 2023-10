War Hospital repoussé à début 2024

Publié le Mardi 10 octobre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La vie à tout prix

War Hospital était préu pour la fin octobre. Il sortira finalement début 2024. Le studio Brave Lamb, à l'origine du projet, a besoin de plus de temps pour peaufiner son jeu. Edité par Nacon, War Hospital est un mélange de stratégie en temps réel, de survie et de gestion.Développé en partenariat avec l'Imperial War Museums, un organisme national britannique de musées militaires qui regroupe l'Imperial War Museum London, le croiseur HMS Belfast, le Churchill Museum and Cabinet War Rooms, l’Imperial War Museum Duxford et l’Imperial War Museum North à Manchester, le jeu vous met dans la peau du Major Henry Wells en 1917, un médecin de terrain anglais qui va prendre en charge un hôpital de terrain localisé en France, proche des premières lignes. Il faudra diriger le personnel, traiter les blessés et développer des technologies médicales avec les ressources disponibles.Le jeu sortira sur PC, Xbox Series et PS5.