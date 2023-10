Warm Snow, un roguelike signé Microids

Publié le Mardi 10 octobre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Entre la pluie sèche et le feu glacé

Warm Snow est un roguelike qui srt le 20 octobre sur PS5, PS4, Xbox one, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Il est édité par Microids et se présente comme un jeu dans la veine de Hades ou Binding of Isaac. Il s'inspire de la mythologie chinoise.L'action se déorule en l'an 27 de l'ère Longwu. Le monde est plongé dans le chaos alors qu'une neige chaude s'abat sur Terre, transformant les habitants en créatures monstrueuses. Votre mission va être d'infiltrer 5 maisons dont la mission était normalement de protéger le monde, puis au final de combattre le Lotus Blanc.Choisir ses pouvoirs, ses armes, ses équipemenrts vous permettra d'adapter votre personnage à votre façon de jouer.Le jeu s'accompagne d'une série anime, dont le premier épisode est déjà disponible. Et on vous le colle après le trailer du jeu.