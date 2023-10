Terminator: Dark Fate – Defiance, la démo disponible

Publié le Mardi 10 octobre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Enfin un bon Terminator ?

Basé sur le dernier film Terminator, Terminator: Dark Fate - Defiance est un jeu de stratégie en temps réel développé par Slitherine et qui sortira sur PC avant la fin de l'année.En pleine guerre entre les humains et les robots, vous allez devoir, via une campagne scénarisée, tenter de sauver l'humanité... Il y aura aussi du jeu multi en 1v1, 2v1 et 2v2. 3 factions différentes seront jouables. Enfin, il y aura une partie gestion, avec la nécessité de recruter et entraîner de nouvelles unités mais aussi améliorer son équipement et ses armes.Une démo du jeu est proposée sur Steam . Cette démo propose les 3 premières missions de la campagne, histoire de vous familiariser avec le jeu et découvrir son univers et ses 3 factions, mais aussi une carte multi en skirmish pour le mode Assault.