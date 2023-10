Le prometteur The Thaumaturge annoncé pour le 5 décembre

Publié le Mardi 10 octobre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Vraiment intéressant

The Thaumaturge est un RPG qualifié de "mystique", à l'ambiance sombre et qui vient d'être annoncé pour le 5 décembre prochain sur PC. Signé 11 bit studios et Fool's Theory, le jeu se déroule à Varsovie, au début du XXème siècle, alors que la ville est sous domination russe. Le joueur va évoluer au milieu d'êtres mystiques, les Salutors. Ils vont aussi pouvoir manipuler des personnages, via une aventure narrative historiquement bien documentée.Vous allez incarner Wiktor, un homme qui a hérité de ses dons de thaumaturge par le sang. Ses pouvoirs lui permettent de voir et d'apprivoiser des entités éthérées intimements liées aux âmes de leurs hôtes.Ça a l'air vraiment sympa et une démo est disponible sur Steam . Il s'agit d'un prologue au jeu.Les versions consoles, PS5 et Xbox Series, sortiront début 2024.