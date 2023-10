Headbangers Rhythm Royale en démo

Publié le Mardi 10 octobre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Pigeon vole

Headbangers Rhythm Royale sortira le 31 octobre prochain sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est édité par Team17 Digital et développé par Glee-Cheese.Une démo est d'ores et déjà disponible sur PC, via Steam. Elle comprend 11 des 23 mini-jeux disponibles dans la version finale. Et 20 niveaux seront proposés.Headbangers Rhythm Royale est un Party Game musical dans lequel vous allez incarner un pigeon. Mais pas n'importe quel pigeon. Un pigeon accro à la musique. Parmi les jeux, un affrontement au piano ou au lance-pierre et l'assaut du système solaire ou des jeux de mémoire, de rythme, de réflexes...Ajoutez du crossplay, de la personnalisation de pigeons et vous aurez de quoi vous éclater et voler dans les plumes de vos potes.