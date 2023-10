Ikonei Island: An Earthlock Adventure sort le 9 novembre

Publié le Mardi 10 octobre 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Belle île en mer

Ikonei Island: An Earthlock Adventure est un jeu d'aventure prévu sur PC et consoles Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, annoncé pour une sortie le 9 novembre prochain. Une version Nintendo Switch sortira plus tard.Le jeu raconte l'histoire d'un groupe d'enfants débarquant sur une île magique. Il faudra explorer cette île, récupérer des ressources mais aussi tenter de communiquer avec les créatures les peuplant. Sans oublier... les pirates.Ikonei Island: An Earthlock Adventure s'inspire des RPG de la série Earthlock. Le jeu est jouable jusqu'à 4.