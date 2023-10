- Ghostrunner 2 est terminé et s'offre une démo

Publié le Mercredi 11 octobre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Vivement le 26 ?

Ghostrunner 2 sort le 26 octobre 2023, sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est développé par One More Level et édité par 505 Games. Une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne ainsi qu'une vidéo récap sur les événements du prermier opus et sachez qu'une démo est disponible sur Steam, pour tester le jeu avant de l'acheter. Il est d'ailleurs terminé, aux dires des développeurs, et prêt à sortir.Dans la lignée de son prédécesseur. Il s'agit d'un jeu d'action à la première personne dans un univers cyberpunk.Vous devez courir à toute vitesse dans les niveaux. Dans ce second opus, vous aurez l'occasion de quitter la tour Dharma, théâtre du premier épisode, pour affronter les Intelligences Artificielles qui menacent l'humanité.Une action frénétique, à déconseiller aux nerveux.