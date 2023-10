- Farworld Pioneers, un open world SF débarque sur PlayStation

Publié le Mercredi 11 octobre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Sympa

Sorti en mai sur PC et Xbox, annoncé pour juin sur PlayStation... Farworld Pioneers ne vient finalement que de sortir sur la PS4 et sur le PS5Il s'agit d'un jeu bac à sable jouable en solo ou en multijoueur, dans lequel vous allez coloniser des planètes, apprendre à survivre, explorer, récolter des ressources... puis construire un vaisseau pour aller sur d'autres mondes, avec de nouveaux environnements, de nouveaux défis, de nouveaux ennemis, aussi...Miner, cultiver, récolter, construire des objets et des bâtiments, faire avec la faune et la flore, construire des armes, explorer des donjons... le jeu vous demandera aussi de défendre votre base contre les attaques ennemies et tenter de capturer les leurs.A découvrir en vidéo.