- Kona II : Brume sort le 18 octobre

Publié le Mercredi 11 octobre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Petit brouillard d'hiver

Kona II : Brume est la suite du jeu d'enquête Kona, développé par le studio Parabole et édité par Ravensburg. Il sort le 18 octobre sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.Pour rappel, Kona II : Brume est un jeu narratif et d'aventure en vue subjective, où le joueur va suivre l'enquête du détective Carl Fauber, alors qu'une brume mystérieuse envahit la campagne canadienne dans laquelle il vit. Le tout dans l'ambiance caractéristique des années 70.Le jeu est à découvrir dans une bande-annonce de lancement.