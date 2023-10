(TEST) Mercusys MS108GP, un excellent switch Ethernet

Publié le Mercredi 11 octobre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Plein de bonnes idées

Une fois n'est pas coutume, nous avons testé un routeur Ethernet. Alors que la mode serait plutôt au "tout wifi", le choix d'un routeur Ethernet peut paraître étrange... et pourtant, c'est une solution vraiment très intéressante quand on a plusieurs équipements importants à gérer tous en même temps.D'autant plus que ce routeur Mercusys propose des options vraiment utiles.Après, hein, pour la répartition de la connexion, une bonne baffe dans la gueule suivi d'un "c'est moi le chef, c'est moi qui commande", ça marche aussi.