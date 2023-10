EA Sports WRC, le champion du monde Kalle Rovanperä parle du jeu

Publié le Jeudi 12 octobre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

''Il est fabuleux, et je dis pas ça parce que j'ai été payé pour le dire''

C'est un peu comme les youtubeurs et beaucoup de sites d'informations quand ils vous disent du bien d'un jeu... non non non, ce n'est pas parce qu'ils ont été payé pour en dire du bien. Ils le pensent vraiment vraiment. Maaaaaaais siiiiiii.En tout cas, Kalle Rovanperä pense vachement de bien de EA Sports WRC. Super réaliste, 'achement zouli, c'est LE jeu ultime de WRC.Bon, cela dit, on se moque, mais les vidéos plaident plutôt en faveur du jeu et on a hâte de mettre la main dessus.Pour rappel, le jeu proposera 18 sites officiels, plus de 600 km de course, 78 voitures, avec quelques véhicules emblématiques de ces 60 dernières années, du WRC, WRC2 et Junior WRC, et il sortira le 3 novembre (ou le 31 octobre en accès anticipé en cas de précommande) sur PC, PS5 et Xbox Series.