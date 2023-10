Terra Alia est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 12 octobre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Harry Potter 2.0

Terra Alia est un RPG déjà sorti sur PC depuis plus de deux ans. Il vient de sortir aussi sur Nintendo Switch. Il est développé par 30 Parallel et édité par Boombox Games.Ce JRPG, avec des combats au tour par tour, vous plonge dans un univers qui mélange magie et SF On y suit un étudiant, dans une école de magie, qui s'intéresse à la disparition d'un professeur dont il était proche, le professeur Esperanto.Le jeu est proposé avec un Comics de 24 pages pour l'édition physiqiue.