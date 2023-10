Publié le Vendredi 13 octobre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Mars attacks!

Earth Defense Force 6 sortira au printemps 2024. Le jeu est attendu sur PC et PS5. Il est signé D3Publisher. Il s'agit d'un shoot se déroulant en l'an 2027, soit trois ans après les événements du précédent opus.Les survivants tentent de reconstruire la Terre, mais une nouvelle vague d'attaques aliens menée par les Primers frappe la planète. L'EDF, Earth Defense Force, va une nouvelle fois se dresser face à eux.Aun menu, un tout nouveau scenario, le retour des classes Ranger, Air Raider, Wing Diver et Fencer, plein de nouveau contenu et un jeu jouable en coop à deux en écran partage ou en ligne jusqu'à 4.