- Desolatium, le jeu Lovecraftien, s'offre une nouvelle vidéo

Publié le Vendredi 13 octobre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Moi aussi, je suis un Grand Ancien

Point'n click signé Soedesco, Desolatium sortira le 27 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il sera vendu au rix de 29,99 €.Pour rappel, le jeu se déroule au travers le point de vue de 4 personnages, chacun ayant ses propres particularités. Au fil de votre progression, vous allez découvrir les mythes et légendes lovecraftiennes, basées autour des Grands Anciens... Dans le jeu, vous allez enquêter sur la disparition d'un de vos amis.Et d'ailleurs, le jeu débute alors que Carter, l'un des quatre personnages, se réveille dans une pièce étrange.Il va tenter de s'échapper et de découvrir ce qui se cache derrière les secrets dissimulés dans ce monde énigmatique.