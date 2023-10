PlayStation Plus : Les nouveaux jeux d'octobre pour l'Extra et le Premium

Publié le Jeudi 12 octobre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Quelques belles petites choses

Gotham Knights (PS5)

Disco Elysium – The Final Cut (PS4, PS5)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (PS4, PS5)

Alien: Isolation (PS4)

Dead Island Definitive Edition (PS4)

Outlast 2 (PS4)

Elite Dangerous (PS4)

Far: Changing Tides (PS4, PS5)

Gungrave G.O.R.E (PS4, PS5)

Eldest Souls (PS4, PS5)

Röki (PS4, PS5)

Tekken 6 (PS4, PS5)

Soulcalibur: Broken Destiny (PS4, PS5)

Ape Escape Academy (PS4, PS5)

IQ Final (PS4, PS5)

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 19 septembre.Voici la liste des jeux...PlayStation Plus Extra et Premium :PlayStation Plus Premium Classics :