Découverte du forum Horizon(s) 2023

Publié le Jeudi 12 octobre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une journée fortement enrichissante

Parce que depuis qu'il a raté ses études, Théo se morfond entre ses cartes Magic et l'exploitation de vaches laitière de ses parents, nous avons décidé de l'éloigner un peu des bouses pour l'envoyer au pays du bon vin.L'objectif n'était pas pourtant de boire un coup, mais de couvrir le salon Horizon(s), à Bordeaux.Il a fait les deux.Un dossier en deux temps, avec la découverte du salon dans un premier temps et quelques interviews de développeurs à venir plus tard.