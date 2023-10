- Romance of the Three Kingdoms 8 Remake annoncé pour début 2024

Publié le Vendredi 13 octobre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

RAF

Y'a certaines nouvelles dont on se passerait bien, mais que voulez-vous, il faut faire avec... Koei Tecmo et Kou Shibusawa ont annoncé la sortie début 2024 de Romance of the Three Kingdoms 8 Remake. Un jeu qui sortira sur Nintendo Switch, PS5, PS4 et PC. Youpi.Le jeu inclura de nouveaux scenarii, de nouveaux visuels, de nouveaux personnages, et les contenus des DLC “All Officers Play” et “All Periods Scenarios”, entre autres.Le nombre d'officiers jouables passe ainsi de 600 à 1000. Plus d'histoires, une carte remaniée en mélange 2D/3D, plus de possibilités de relations entre les officiers et j'en passe et j'en oublie.A découvrir dans un teaser.