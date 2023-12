- Pine Hearts, un jeu d'aventure mignon

Publié le Mardi 5 décembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Promenons-nous dans les bois...

Pine Hearts est un petit jeu d'aventure tout mimi qui sortira sur Steam début 2024. Une démo est d'ores et déjà disponible sur le site, donc si vous voulez l'essayer, c'est l'occasion.Développé par Hyper Luminal Games et édité par Little Nook, Pine Hearts vous met dans la peau de Tyke, qui se promène dans le Pine Hearts Caravan Park.Vous devrez explorer les lieux, trouver des objets, découvrir des mémoires enfouies, vous faire de nouveaux amis, remplir votre journal de vos belles découvertes...C'est une histoire d'amitié et de famille.