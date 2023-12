Nightingale, un Playtest en approche

Publié le Mardi 5 décembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

L'année prochaine sera riche

Développé par Inflexion Games, Nightingale est jeu de survie à base de crafting et de survie. Dans le monde Fantasy des Faewilds, vous, un Realmwalker, allez devoir survivre en collectant des matériaux, en construisant des bâtiments, en forgeant des outils dans le but de créer des cartes.Ces Realm Cards permettent de donner aux royaumes des attributs uniques, notamment influer sur le type d'environnement, les conditions météorologiques, les ressources, les défis... vos cartes permettront de modifier la faune, la flore, et bien entendu, combattre les créatures.Alors que l'accès anticipé est prévu pour le 22 février, le studio annonce une phase de Playstest en amont, tout début 2024. Un carnet de développeur a été publié pour l'occasion.