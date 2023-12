(TEST) Wildshade Unicorn Champions (Nintendo Switch, PlayStation, Xbox)

Publié le Lundi 4 décembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Finalement mieux en lasagnes ?

Je ne suis pas un cavalier. Oh, j'ai essayé, hein. Parce que ma chère, tendre et aimante épouse est cavalière. Alors il a bien fallu que je teste mes capacités à enfourcher cette grosse bestiole. Je parle des chevaux, hein, pas d'elle.Résultat, incompatibilité totale. Doublé d'une inimitié évidente.Seulement voilà. On peut détester les chevaux mais être fan des licornes. J'en suis la preuve vivante. Alors un jeu sur des licornes, je n'allais laisser le soin à personne d'autre que moi de le tester.