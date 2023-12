Path of Exile 2 se dévoile

Publié le Lundi 4 décembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Path of Exile: Affliction aussi

The Affliction Challenge League – Les joueurs vont rencontrer des Sacred Wisps les encourageant à entrer dans des passages envahis par la végétation qui mènent au Viridian Wildwood. Un Affliction vil a couvert la forêt la plongeant dans une obscurité oppressante. Les joueurs doivent découvrir les secrets de cette forêt pour mettre fin à la source de l’Affliction.

The Viridian Wildwood – En plongeant dans l'obscurité, les Wisps de joueurs incendient l'Affliction qui enveloppent la forêt. Les joueurs doivent avancer avec prudence car les Wisps ont une puissance limitée, et quand elle se dissipe, les joueurs retourneront à Wraeclast.

Contrôlez vos défis et récompenses – En retournant des Wildwood, le Wisps qui ont été sauvés de l'Affliction par les joueurs se dispersent et possèdent des monstres choisis au hasard, augmentant ainsi leur puissance et leurs récompenses. Les différents types de Wisps ont des effets différents, et il arrive que plusieurs types prennent possession d'un même monstre, ce qui rend le combat encore plus difficile et encore plus gratifiant.

Cours du Wildwood Ascendancy – Les joueurs peuvent choisir un des Azmeri Wanderers pour compléter des quêtes afin de débloquer l'une des trois nouvelles classes Ascendancy qu'ils peuvent avoir en plus de la classe Ascendancy classique.

Nouvelles récompenses de valeur – L'Affliction Challenge League offre des récompenses variées. Les monstres affrontés par les joueurs peuvent être affectés par des Wisps que les joueurs ont ramenés du Viridian Wildwood, améliorant la qualité et la quantité des objets qu'ils récupèrent. Path of Exile: Affliction inclut plus de 15 nouveaux objets uniques.

Le retour de l'Ultimatum - Le Trialmaster est de retour, et il proposera aux joueurs de relever un défi Vaal mortel pour gagner des récompenses uniques. Si les joueurs remplissent ce défi, il leur offre la possibilité de doubler la mise. Le risque en vaut-il la chandelle ou de conserver le niveau de récompenses déjà gagnées ? Un équilibrage complet d'Ultimatum avec de nouveaux modificateurs, des compétences d'Atlas passives, des Keystones et des nouvelles récompenses font aussi leur arrivée.

Grinding Gear Games a dévoilé une bande-annonce sur la toute nouvelle classe mercenaire à retrouver dans Path Of Exile 2. Path of Exile 2 sera disponible sur PC, macOS, Xbox Series X et PlayStation 5 en 2024.Le mercenaire est équipé d'une arbalète. Il peut changer le type de munitions et d'arbalètes à la volée pour infliger des combinaisons d’attaques. Path of Exile 2 intègre le mouvement ZQSD, qui permet de viser et d’attaquer dans une direction différente de celle dans laquelle le personnage se déplace.D'autre part, des détails sur la nouvelle extension Path of Exile: Affliction, qui sera disponible le 8 décembre sur PC et le 13 décembre sur PlayStation et Xbox, ont été donnés.