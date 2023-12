Penny’s Big Breakaway s'offre une bande-annonce

Publié le Lundi 4 décembre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Yoyo et culotte

Penny’s Big Breakaway est un jeu d'action et de plateformes développé par l'équipe qui est à l'origine du jeu Sonic Mania, regroupée sous le studio Evening Star.Edité par Private Division, il sortira sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series début 2024.Dans le jeu, vous incarnez Penny, spécialiste du yoyo-dentier, bien décidée à rejoindre la cour du Roi. Malheureusement, parce qu'elle a bousillé la culotte du roi durant son audition, la voilà poursuivie par une armée de manchots.Notez que la vidéo est juste une cinématique et ne montre pas de gameplay.