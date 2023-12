Homeworld 3 sortira le 8 mars

Publié le Lundi 4 décembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le jeu est disponible en précommande

Homeworld 3 – Édition standard | 59,99 € Jeu de base

Bonus de précommande : Apparence de transporteur Kushan pour le mode Jeux de guerre Homeworld 3 – Édition deluxe | 79,99 € Tout le contenu de l'édition standard

Passe de saison de la première année Homeworld 3 – Édition Fleet Command | 89,99 € Accès au jeu 72 heures en avance, le 5 mars 2024

Tout le contenu de l'édition deluxe

Bande originale de Homeworld 3 (contenu numérique)

Couleur du nom multijoueur (contenu numérique)

Stickers de vaisseau (contenu numérique)

Couleur du sillage de réacteur (contenu numérique)

Bannières (contenu numérique) Homeworld 3 – Édition collector | 199,99 € Accès au jeu 72 heures en avance, le 5 mars 2024

Tout le contenu de l'édition Fleet Command

Jeu de cartes à thème inspiré de la Deuxième Guerre mondiale

Porte-clef avec le logo de Homeworld 3

Lithographie

Modèles de vaisseaux Homeworld 3 à l'échelle :

Vaisseau mère Khar-Kushan

Frégate-torpilleur hiigarane

Destroyer hiigaran

Vaisseau de reconnaissance hiigaran en formation delta

Blackbird Interactive et Gearbox Publishing ont annoncé la sortie du jeu Homeworld 3 le 8 mars 2024 sur PC via Steam et l'Epic Games Store.Ce nouveau volet de la série de jeux de stratégie SF est d'ores et déjà disponible en précommande. En réservant l'édition Fleet Command ou l'édition collector, il sera possible de jouer au jeu en avance, dès le 5 mars 2024.En bonus de précommande, les joueurs recevront l'apparence de vaisseau « Transporteur Kushan » pour le mode Jeux de guerre.Voici les différentes éditions disponibles :