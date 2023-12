(TEST) Super Mario RPG (Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 1 décembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

C'est dans les vieilles marmites...

Jamais sorti en Europe mais jouissant d'une bonne réputation, Super Mario RPG débarque enfin en version remake sur Nintendo Switch. Avec des graphismes remis au goût du jour et une histoire qui n'a pas changé, ce mélange de vieux et de jeune s'inscrit parfaitement dans l'univers Mario et, mieux encore, est une bonne introduction au genre.