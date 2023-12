Islands of Insight sort en février

Publié le Lundi 4 décembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ça vous laisse le temps de vous entraîner

Islands of Insight est un jeu développé par Lunarch Studios et édité par Behaviour Interactive. Il est actuellement en démo gratuite sur Steam . Vous pouvez donc la télécharger pour y jeter un oeil.Islands of Insight est un jeu de puzzles et de réflexion dans un monde partagé. Vous y incarnez un quêteur, dans un monde Fantasy, qui parcourt les lieux à la recherche de secrets. Au fil de vos pérégrinations dans des cités, des palais ou même en pleine nature, vous devrez résoudre de nombreux casse-têtes.Vous pourrez croiser d'autres joueurs et échanger avec eux pour partager vos découvertes.Le jeu vient d'être annoncé pour le mois de février 2024. A cette occasion, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Le jeu sortira sur PC, mais pourrait aussi débarquer sur consoles plus tard.