Hawked est sorti sur PC

Publié le Lundi 4 décembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Chasse aux trésors en équipe

Développé par le studio Upwake.me, Hawked vient de sortir sur PC. Pour rappel, Hawked est un jeu de tir et d'extraction dans lequel plusieurs équipes de 3 joueurs font la courses à qui parviendra à récupérer le plus de trésors avant de quitter la carte.Sur place, des sauriens, appelés Disciples, n'ont pas l'intention de laisser faire les joueurs. Enigmes et pièges seront aussi de la partie. Les joueurs trouveront aussi des artefacts qui leur confèreront des bonus, utilisables dans les parties futures.Les versions consoles, à savoir PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series sont prévues pour début 2024.