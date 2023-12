Publié le Lundi 4 décembre 2023 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Batmou est de retour

Allez, petit rappel amical : Batman : Arkham Trilogy est sorti sur Nintendo Switch. Une trilogie un peu indispensable dans le paysage vidéoludique, à laquelle il faut avoir joué. Et ce même si elle commence à dater un peu.Pour rappel, vendue aux alentours de 60 €, elle reprend les jeux Batman : Arkham Asylum, Batman : Arkham City et Batman : Arkham Knight, ainsi que tous leurs DLC respectifs.En bonus, cette version Nintendo Switch offre un skin inspiré du dernier film The Batman, qui ne sera toutefois disponible que dans le jeu Batman Arkham Knight et pas dans les deux autres.Et si vous préférez y jouer sur PC, on les trouve à bas prix très facilement. Faites-vous plaisir.