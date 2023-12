Persona 3 Reload dévoile les acteurs derrière les personnages

Publié le Lundi 4 décembre 2023 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Une nouvelle vidéo de Persona 3 Reload a été dévoilée. Elle montre les acteurs qui se cachent derrière les personnages du jeu, à savoir Justine Lee (Ken Amada dans Persona 3 Reload), Cindy Robinson (Ken Amada dans la série Persona), Suzie Yeung (Fuuka Yamagishi dans Persona 3 Reload), Dawn M Bennett (Aigis dans Persona 3 Reload) et Karen Strassman (Aigis dans la série Persona).Les acteurs témoignent de leur expérience de doublage dans cette vidéo making-of.Persona 3 Reload sortira le 2 février 2024 sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5 et PlayStation 4 et sera également disponible sur Xbox Game Pass dès son lancement.