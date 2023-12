Ambulance Life: A Paramedic Simulator, un jeu pour sauver des vies

Publié le Lundi 4 décembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ou pas ?

Signé du studio Aesir Interactive et édité par Nacon, le jeu Ambulance Life: A Paramedic Simulator vous propose de devenir ambulancier et de tuer volontairement ou non des gens.Le jeu sortira en septembre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.Vous allez devoir gérer le matériel, apprendre les méthodes pour prodiguer les soins nécessaires à garder en vie les victimes, sans oublier conduire l'ambulance en évitant de renverser des gens parce que sinon il va rapidement manquer de place dans votre véhicule.Moi j'suis pas certain de vouloir sauver des gens, hein.