Cryptical Path, un rogue-lite français

Publié le Lundi 4 décembre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Etudes d'architecture

Développé par le studio français indépendant Old Skull Games, le jeu Cryptical Path est un rogue-lite se déroulant dans un donjon dans lequel vous allez jouer l'Architecte. Vous êtes bloqué dans un labyrinthe, mais allez pouvoir en modifier la structure et les salles, selon vos compétences et vos ressources...Il y aura bien entendu des ennemis, des puzzles, et vous devrez donc modifier le labyrinthe pour pouvoir espérer en sortir.Le jeu se joue en vue de côté, en scrolling horizontal (et vertical un peu aussi quand même).Le jeu n'a pas de date de sortie, mais une démo est disponible sur Steam