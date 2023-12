Like a Dragon: Infinite Wealth s'offre une vidéo

Publié le Lundi 4 décembre 2023 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Trop de violence

Sega et Ryu Ga Gotoku Studio sortiront le jeu Like a Dragon: Infinite Wealth sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 26 janvier 2024. Les précommandes ne devraient plus tarder.Une nouvelle vidéo, en anglais uniquement, a été mise en ligne.Pour rappel, le jeu permettra de jouer les deux yakuzas Kasuga Ichiban et Kazuma Kiryu. Le trailer présente l’interprétation de Daniel Dae Kim dans le rôle de Masataka Ebina et de Danny Trejo dans le rôle de Dwight.Ebina est le chef par interim du clan Seiryu, un syndicat yakuza dont le président est en prison. Dwight est lechef des Barracudas à Hawaï.