Publié le Lundi 4 décembre 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Le test arrive sous peu

Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres est sorti sur Nintendo Switch. Le test est en cours et devrait arriver rapidement.Dans le jeu, saro, un prince démon maudit, est incapable de blesser les monstres. Il va donc devoir en devenir le maître. Les joueurs pourront contrôler et recruter des monstres qui deviendront alors des alliés et qui serviront à combattre. Pour ce faire, il faudra explorer le monde de Nadiria.Vous pourrez capturer quelques 500 monstres, les apprivoiser et les synthétiser. A savoir créer de nouvelles combinaisons de monstres, chacun avec ses caractéristiques uniques. Des arènes de combat permettra de les tester.