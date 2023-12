Le petit jeu de voitures Make Way est sorti

Publié le Mardi 5 décembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Sympatotoche

Petit jeu de courses développé par le studio indépendant Ice Beam et édité par Secret Mode, Make Way vient de sortir sur PC, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Les versions PS4 et PS5 sont toujours en développement et devraient sortir au début de l'année prochaine.Le jeu vous propose de construire vos circuits et les tester. Sauts, loopings, obstacles, ponts... à l'aide de pièces prédéfinies, dans des environnements différents (canyon, campagne, désert...), vous pourrez vous amuser à faire tout et n'importe quoi au niveau tracé.Jouable jusqu'à 4 joueurs sur un même écran, Make Way vous permettra au fil de vos courses et de vos constructions, de débloquer de nouvelles pièces et de nouveaux véhicules. Il y aura aussi des armes et des bonus, histoire de rendre les courses plus animées.Notez que le jeu est cross-play en ligne.