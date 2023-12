- Under a Rock, survie en milieu néandertalien

Publié le Mardi 5 décembre 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Ou presque

Under a Rock est un jeu de survie dans lequel 1 à 10 joueurs vont se retrouver dans un monde étrange. Un monde immense, coloré, généré aléatoirement, dans lequel l'homme de Néandertal a survécu. Et avec lui, tout un tas de créatures qui ont évoluées en des créatures encore plus étranges...Il vous faudra établir votre campement, construire des bâtiments et des objets, explorer le monde et vous pourrez même chevaucher certaines créatures.Le jeu est développé par le studio Nordic Troll et édité par Gameforge. Il sortira sur PC, PlayStation et Xbox.Ça a l'air fun.