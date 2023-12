GTA VI : la première bande-annonce, sortie du jeu en 2025

Publié le Mardi 5 décembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

D'ici-là, on sera tous morts

Ce matin, tout le monde a le kiki tout dur. Tout le monde ? Non, car un petit village de la Gaule bien dure résiste encore et toujours à l'envahisseur.La première bande-annonce de GTA VI est sortie. Le jeu est annoncé sur PS5 et Xbox Series en 2025. Dommage pour les joueurs PC. Une bande-annonce visuellement impressionnante. Certes. Mais calmez votre joie les amis : jamais votre console n'arrivera à faire tourner un truc de cette qualité. Il s'agit d'une cinématique, bien travaillée, bien peaufinée. C'est un peu comme les photos de burgers à McDo : faut pas vous attendre au même rendu dans votre assiette...Ça n'empêche que oui, visuellement, ça en jette. Et que l'ambiance a l'air folle.On suivra, apparemment, un couple de braqueurs. Une sorte de "Ringo et Yolanda", de "Doc McCoy et Carol", ou de "Bonnie & Clyde" si vous n'avez pas suffisamment de culture ciné pour connaître les deux premiers couples.On espère simplement que Rockstar a enfin embauché des scénaristes, des vrais, pour écrire l'histoire.