Solium Infernum sort le 14 février

Publié le Mardi 5 décembre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Vous faites quoi pour la Saint-Valentin ?

Solium Infernum est le remake d'un jeu de stratégie sorti en 2009. Nouvelle interface, parties multijoueur... le jeu d'origine sera amélioré et enrichi pour l'occasion.Il vient d'être annoncé pour le 14 février, soit le jour de la Saint-Valentin. Idéal si vous êtes seul comme une merde.Vous allez incarner un Archidémon et tenter de vous emparer du trône des enfers. Pour ce faire, il faudra maîtrisez les cinq sphères du mal : Colère, Tromperie, Prophétie, Destruction et Charisme. Le jeu proposera de nouveaux scenarii inédits et des matchs multijoueurs asynchrones d’une durée allant d’une heure à plusieurs semaines.Une nouvelle bande-annonce a été diffusée.