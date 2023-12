- Botany Manor, un jeu de puzzles botanique

Publié le Mardi 5 décembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Et britannique aussi

Après toute une vie passée à exercer son métier, la botaniste Arabella Greene a amassé une impressionnante collection de plantes rares et oubliées. Mais aujourd'hui, la voilà dans le Botany Manor et elle va devoir redonner vie à des espèces, planter de nouvelles graines...Ce jeu de puzzles vous place au coeur du jardin d'un manoir britannique du XIXe siècle. Un jeu calme, sans violence, qui sortira au printemps 2024 sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series, et qui sera inclu dans le Xbox Game Pass.Il est signé Balloon Studios est édité par Wihte Thorn Games. Le jeu est a découvrir en vidéo.