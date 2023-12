- Fight Crab 2, un jeu de combat qui sent la marée

Publié le Mardi 5 décembre 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Sortez de votre carapace

Le premier Fight Crab n'avait pas vraiment laissé de bons souvenirs . Et pourtant, Fight Crab 2 est en développement... Le jeu est un jeu de combat avec des crabes. Vous allez pouvoir les customiser avec tout un tas d'accessoires, pour qu'ils deviennent plus résistants, plus rapides, plus puissants...40 compétences sont à débloquer pour faire de votre crabe, le King Crab.Le jeu sortira en accès anticipé le 13 février 2023 et une démo sera proposée la semaine précédente. Et même avec de la musique pseudo-celtique, ça a toujours autant l'air d'être de la merde, avec une physique très aléatoire.