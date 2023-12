Pillow Champ : un jeu de batailles d'oreillers

Publié le Mercredi 6 décembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

On va y laisser des plumes

Moi, la dernière fois que j'ai voulu faire une bataille d'oreillers, ça s'est terminé aux urgences. Sous prétexte qu'on ne met pas de cailloux dans les taies. Pfffff. N'importe quoi, hé. Et puis, bon, j'avais le droit, je jouais avec mes filles, d'abord.Depuis, je suis interdit de batailles d'oreillers à la maison. Mais heureusement, Frosty Pop développe actuellement Pillow Champ, un jeu dans lequel on va pouvoir se bastonner à grands coups de mémoire de forme.Plusieurs arènes, dans divers coins du globe, seront proposées, ainsi que différents personnages.Le jeu est présenté comme un "Street Figher II avec des oreillers". Un mode carrière permettra d'améliorer ses compétences. Quant aux mouvements, ils sont inspirés de danses flokloriques et des arts martiaux.Sortie prévue sur PC et Nintendo Switch au printemps 2024.