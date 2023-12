Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! annoncé sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 6 décembre 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Répétez le nom du jeu très vite 10 fois de suite sans vous tromper

Sega a annoncé la sortie du jeu Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! pour le 26 avril 2024 sur Nintendo Switch. Il s'agit d'une sorte de Mario Party tiré de l'anime Demon Slayer.Vous allez affronter jusqu’à 4 joueurs, en local ou en ligne, sur divers plateaux de jeu inspirés par des lieux important de l’anime comme Asakusa ou le mont Fujikasane. Les lancers de dés seront espacés par des mini-jeux divers.Trois ont été dévoilés dans une nouvelle vidéo : la sculpture subtile sur sabre, l'entraînement à la concentration et le jeu de mémoire par équipe.