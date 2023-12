Parcel Corps, un jeu de livreur Uber Eats en démo

Publié le Mercredi 6 décembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Une carrière de rêve

Si vous avez toujours rêvé d'être exploité et de vous saigner aux quatre veines pour un salaire de misère pendant que des entreprises peu scrupuleuses s'enrichissent en vous livrant de la merde froide, secouée ou incomplète, Parcel Corps est fait pour vous.Dans le jeu, vous allez incarner un livreur de bouffe à vélo dans la ville de New Island.Vous pourrez choisir de suivre votre GPS ou tenter de trouver des raccourcis, en sautant, glissant, grimpant un peu partout, dans les bâtiments, à travers le traffic routier...Le jeu sortira en 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Une démo est désormais disponible sur Xbox Series jusqu'au 31 décembre.