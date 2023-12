- (TEST) Gangs of Sherwood (PS5, Xbox Series, PC)

Publié le Mardi 5 décembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

C'est presque bien

Romain n'avait pas spécialement envie de tester un jeu sur Robin des bois. Parce qu'il est allergique à certaines plantes, parce qu'il préfère la ville à la forêt, parce qu'il n'aime pas les ronces, les orties, les feuilles mortes, la boue et les sangliers.J'ai bien essayé de le convaincre que les bois, c'est chouette, on jette des glands sur les enfants ou, mieux, des bogues de marrons.Finalement, c'est après lui avoir montré le film de 1938 avec Errol Flynn qu'il a eu une révélation.Romain a donc testé Gangs of Sherwood. Il faut juste accepter qu'il se promène désormais en collants moulants et affublé d'une petite moustache ridicule.