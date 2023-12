Contra: Operation Galuga dévoile ses personnages

Publié le Mercredi 6 décembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Retour chez les vieux

Contra: Operation Galuga sera disponible début 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Signé Konami et WayForward, il s'agit de relancer la franchise culte des années 80.Ce nouvel opus reprend ce qui a fait le succès de la série : les armes (telles que le tir dispersé, le laser et les missiles à tête chercheuse) et les environnements. Et il rajoute de nouveaux niveaux avec de nouveaux ennemis, de nouveaux boss, de nouvelles mécaniques de jeu, un nouveau système de power-up. Le tout avec des graphismes modernisés, bien entendu.Les joueurs retrouveront les commandos d'élite Bill Rizer et Lance Bean qui vont affronter le groupe terroriste Red Falcon, qui a transformé l'île de Galuga en une zone de guerre.Et ce sont les personnages de Bill Rizer, Lance Bean, Ariana, Lucia, Lt Stanley Ironside et Probotector qui sont à l'honneur dans cette nouvelle vidéo.Le jeu sera jouable jusqu’à deux joueurs en co-op dans le Mode Histoire, et jusqu’à quatre joueurs dans le Mode Arcade.